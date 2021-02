Le Sporting de Charleroi s’incline contre Genk et voit le Top 4 s’éloigner

Le Sporting de Charleroi, qui est dans le dur depuis le début 2021, a été battu vendredi par Genk dans le cadre de la 29e journée de la compétition (1-2). Paul Onuachu sur penalty (17e, 0-1) et Kristian Thorstvedt (83e, 1-2) ont permis aux Limbourgeois de s’isoler à la 3e place (46 points) en attendant le résultat d’Ostende (43 points) samedi contre Malines. Les Zèbres, qui ont égalisé par Ali Gholizadeh (53e, 1-1), sont 11e (39 points).

À Charleroi, Marco Ilaimaharitra a remplacé Ryota Morioka blessé et Kaveh Rezaei, Gianni Bruno et Jules Van Cleemput ont été préférés à Shamar Nicholson, Cristian Benavente et Mamadou Fall. À Genk, John van den Brom a laissé Théo Bongonda sur le banc. Cela n’a pas empêché Junya Ito de sprinter sur le flanc droit et de servir Onuachu, qui n’a pas cadré sa reprise de la tête (1re).