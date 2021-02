Seuls les résultats ont changé

Mbaye Leye ne pouvait rêver meilleurs débuts. En ramenant de la fraîcheur mentale et de la vie dans le vestiaire, à défaut de pouvoir retravailler les fondamentaux en raison d’un calendrier très chargé, le nouveau T1 du Standard est allé à l’essentiel. Avec un succès immédiat, concrétisé par une série de 4 victoires de rang frappées du sceau du réalisme et de l’efficacité offensive. Mais depuis le succès arraché en fin de match face à Charleroi, le soufflé est retombé. En termes de résultats en tout cas, avec un bilan de 3 points sur 15 qui illustre à merveille la difficulté qu’éprouvent les candidats au top 4 à faire preuve de la plus élémentaire constance.