Alaphilippe avant le Nieuwsblad: «Le grand favori, moi? Pas du tout»

Son arrivée, tonitruante au point d’en faire valdinguer le panneau publicitaire qui trônait derrière lui, a provoqué un vaste sourire chez Julian Alaphilippe alors qu’il rencontrait, par écrans interposés, la presse. Un rictus manifeste que le masque n’a guère pu effacer, une bonne humeur évidente, surtout, dans la voix du champion du monde qui semble réellement trépigner à l’idée de rouler sur les pavés et de découvrir le Circuit Het Nieuwsblad. Une ouverture ô combien importante pour sa formation belge Deceuninck – Quick-Step. « Je ne l’ai jamais faite mais c’est une très belle course, je l’ai presque regardée à chaque fois à la télévision et je voulais l’ajouter à mon programme, saisir l’occasion », explique le Français. « Grammont et le Bosberg, ce sont deux difficultés de l’ancien Ronde, c’est mythique. J’en ai profité pour regarder les précédentes éditions du Tour des Flandres qui passaient par là, et revisionner l’Omloop de l’année dernière.