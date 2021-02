Hugo Siquet: «Content de mon évolution mais pas satisfait à 100%»

Sans faire beaucoup de bruit et sans avoir l’air d’y toucher, Hugo Siquet s’est solidement installé au poste d’arrière droit, où Mbaye Leye l’a rendu indiscutable, ou presque. Au point d’avoir toujours fait appel à ses services depuis sa prise de fonctions, à la seule exception du déplacement à Malines sur lequel le jeune citoyen de Petit-Han (Durbuy) avait fait l’impasse pour un problème à la cuisse. C’est dire si le profil de Siquet et ses qualités de centreur ont convaincu le technicien sénégalais d’en faire, à 18 ans seulement, une pièce maîtresse de son échiquier. Seuls, en définitive, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Maxime Lestienne, Mehdi Carcela et Joao Klauss ont fait mieux, en étant de tous les rendez-vous, onze au total, depuis le début de l’année 2021.