La CIA incrimine le prince héritier saoudien dans le meurtre de Jamal Khashoggi

La bombe crainte à Riyad a explosé ce jour : « MBS », Mohamed Ben Salmane, fils du roi et de facto dirigeant nº1 du pays, est désormais plus que virtuellement considéré par les Etats-Unis comme un assassin. En effet, cela avait été officieusement annoncé il y a quelques jours, l’administration Biden vient de rendre publiques les conclusions de l’agence nationale de renseignement (la CIA) sur le meurtre du journaliste saoudien exilé Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul. Et, comme on le savait depuis que des sénateurs américains avaient fait fuiter l’info en décembre 2018, la CIA conclut ses investigations en disant ces mots « The crown prince approved and likely ordered the murder of Khashoggi » (le prince héritier a approuvé et probablement ordonné le meurtre de Khashoggi).