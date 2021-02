Sécurité et défense: l’UE promet de voler plus de ses propres ailes

Tout en coopérant « étroitement avec l’Otan », donc avec les Etats-Unis de Joe Biden, les Vingt-Sept s’engagent à agir davantage de manière autonome, pour « assumer une plus grande responsabilité ». « Le débat » fait son chemin…

La « guerre » contre le coronavirus bat son plein. Contre les variants. Bientôt contre les mutations des variants. Mais les autres menaces sur la paix n’ont pas disparu pour autant. Les chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union européenne l’ont rappelé, qui ont consacré le deuxième jour de leur sommet par vidéoconférence, ce vendredi, à la sécurité et défense, après la session dédiée à la lutte contre le covid. Le rappel, au plus haut niveau, n’était pas inutile : il s’agissait de la première discussion du Conseil européen sur ce thème, vital également, depuis décembre 2018, a souligné le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell. Brexit, Trump, climat et… pandémie ont phagocyté l’attention des « chefs » au cours des derniers mois…