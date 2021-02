Bruxelles: «38 interpellations» en marge de l’occupation de l’ancien hospice Pacheco

La police de la zone Polbru est intervenue en début de soirée en vue de déloger un collectif d’une cinquantaine de squatteurs qui s’étaient introduits plus tôt dans l’après-midi au sein de l’ancien home Pacheco, priorité historique du CPAS de Bruxelles située en plein centre-ville. La campagne « Réquisition solidaire », qui fédère plusieurs collectifs de squatteurs et de militants pour le droit au logement – et qui a mené plusieurs opérations de ce type au cours de ces dernières semaines – avait communiqué plus tôt dans la journée afin de revendiquer cette occupation politique.