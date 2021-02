Coronavirus: un pic à 204 admissions en un jour a calmé toutes les ardeurs

Les chiffres. Encore eux. Toujours eux. C’est à nouveau ces maudits indicateurs, que l’on traque depuis près d’un an, qui ont douché les espoirs de nouvelles mesures de déconfinement. A raison ? Les données chiffrées actuelles ne sont pas simples à interpréter. Ce qui est incontestable, c’est que le nombre de cas positifs est en augmentation depuis plusieurs jours. Dans le bulletin épidémiologique que Sciensano publiera ce samedi matin*, dont Le Soir a obtenu copie, il est fait état de 2.373 nouveaux cas quotidiens, en moyenne. Un chiffre en augmentation de 25 % sur une semaine… alors que le nombre de tests a baissé de 3 % sur le même laps de temps. Bref, alors qu’on teste moins (ce qui est vraisemblablement lié au congé de Carnaval toujours inclus dans la moyenne), on trouve quand même plus de cas. Un signe qui témoigne que la transmission du virus a repris. Pour gommer le biais du nombre de tests réalisés, on peut regarder le taux de positivité, soit le pourcentage de tests qui s’avèrent positifs.