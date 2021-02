Désormais, Charleroi a besoin d’un miracle

Dans ce duel d’équipes malades, le perdant – surtout s’il était carolo – risquait de se retrouver en très mauvaise posture. Et si on a longtemps cru que l’égalisation de Gholizadeh en début de second acte permettrait d’un peu limiter la casse, le but de Thorstvedt a glacé les espoirs carolos dans la course aux Playoffs 1 et très fortement compliqué celle vers les Playoffs 2. Sans son début de saison canon, Charleroi ne serait aujourd’hui ni plus ni moins qu’un candidat à la relégation malgré un effectif qui devrait lutter pour les places européennes.