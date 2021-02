Guillaume Gillet frustré après la défaite de Charleroi contre Genk: «On n’était pas assez tueur»

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 1-2 face à Genk ce vendredi. Une très mauvaise opération pour les Zèbres en vue de la course au Top 4 puisque les voilà 11es, à quatre points de la 4e place.

« On est très frustré après ce match », a commenté Guillaume Gillet à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Sports. « On a fait ce qu’il fallait pour essayer de l’emporter, mais on finit sur une déception. Au moment où on a égalisé, on avait la mainmise sur le match en se créant quelques possibilités pour faire 2-1. Malheureusement, comme un peu trop souvent dernièrement, on n’était pas assez tueur en zone offensive et on le paye cash en contre-attaque. Il n’y a personne à pointer du doigt, on a fait le maximum. Maintenant, on va analyser et essayer de donner le max sur les six derniers matches pour atteindre notre objectif. »