Le plus chaud, le plus dramatique…: revivez les meilleurs moments des Clasicos entre le Standard et Anderlecht (vidéos)

Les Clasicos entre le Standard et le Sporting d’Anderlecht sont les matches les plus attendus par les supporters des deux camps. Rivalité, atmosphère électrique, moments historiques… Revivez quelques (grandes) rencontres.

Malgré le huis clos imposé par la crise du coronavirus qui chamboule totalement la saison, les supporters du Standard et d’Anderlecht ne manqueront pour rien au monde le Clasico, prévu ce dimanche sur le coup de 13h30. Il faut dire que ces rencontres font désormais partie du « patrimoine » du sport belge. Indéniablement. Entre la rivalité historique, les joueurs qui sont passés par les deux clubs, l’ambiance électrique présente dans les gradins ou des faits de match à jamais gravés dans les esprits, on a tous quelque chose de… Clasico. Pour l’occasion, on vous propose de jeter un œil dans le rétro et de revivre certains grands matches entre Rouches et Mauves.