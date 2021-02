Pep Guardiola encense une nouvelle fois Kevin De Bruyne: «Il est unique au monde»

Pep Guardiola a eu nouvelle fois couvert Kevin De Bruyne de louanges ce samedi, en conférence de presse d’avant-match. Privé de son meneur de jeu en Ligue des Champions face à Mönchengladbach, l’Espagnol a une nouvelle fois insisté sur l’impact du Diable rouge dans le jeu de Manchester City. « Notre reconversion offensive est meilleure avec De Bruyne, il est unique au monde. Nous serions peut-être un peu plus patients sans Kevin. Parfois, vous avez besoin de plus de passes et de transitions. », a-t-il déclaré avant de le comparer avec Bernardo Silva, qui l’a remplacé face aux Allemands.