La vaccination contre le coronavirus recommandée aux femmes enceintes

Pour le docteur Frédéric Debiève, chef du service d’obstétrique aux cliniques universitaires Saint-Luc, cela ne fait aucun doute : les femmes enceintes doivent se faire vacciner contre le Covid-19 et devraient même intégrer les groupes prioritaires à la vaccination. S’appuyant sur les dernières données scientifiques, notamment des études portant sur 4.000 femmes enceintes atteintes du Covid en Angleterre et aux USA, le gynécologue explique que ces patientes ont 60 % de risques supplémentaires d’accoucher prématurément tandis qu’elles encourent également plus de risques pour leur vie. « La grossesse augmente la possibilité d’être prise en charge aux soins intensifs pour un Sars-CoV-2, poursuit le médecin. En raison de la physiologie d’une femme enceinte, la ventilation mécanique et invasive est souvent nécessaire. On voit également plus de prises en charge sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) et in fine, des accouchements par césarienne. »