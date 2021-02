Circuit Het Nieuwsblad: pour Davide Ballerini, c’est «un rêve qui devient réalité»

L’Italien s’est imposé au sprint ce samedi, et a remporté la première classique de la saison.

Davide Ballerini a remporté au sprint le Circuit Het Nieuwsblad samedi à Ninove ponctuant une démonstration de son équipe Deceuninck-Quick Step et du champion du monde le Français Julian Alaphilippe.

L’Italien, 28 ans, décroche la plus belle victoire de sa carrière et pour lui c’est « un rêve qui est devenu réalité », a-t-il confié à l’interview d’après-course. « Au fond de moi, je le sentais et l’équipe croyait vraiment en moi. »

En dynamitant la course à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, Julian Alaphilippe aura préparé le terrain, le Français travaillant encore d’arrache-pied en tête du peloton une fois le regroupement opéré. Avec ses équipiers, il aura empêché les attaques dans les derniers kilomètres emmenant Ballerini dans un fauteuil. Deceuninck-Quick Step a contrôlé la course de bout en bout.