Circuit Het Nieuwsblad: Ballerini ponctue la démonstration de force Quick-Step

Peu importe le scénario atypique de la première classique flandrienne de la saison, refermé par un sprint massif, l’équipe de Patrick Lefevere a parfaitement maîtrisé son sujet et affirmé une supériorité collective symbolisée par la victoire du Lombard Davide Ballerini. Et à la fin, c’est Deceuninck-Quick Step qui gagne…

Ninove, ça chante moins joliment que Six-Fours-les-Plages ou Manosque. Le soleil hivernal y est plus hésitant et timide mais en caressant cette pierre flandrienne en hibernation depuis plusieurs mois, l’astre fait naître un petit air printanier qui démultiplie les ardeurs des « flahutes ». La liste des prétendants à la succession de Jasper Stuyven, lauréat l’an dernier d’une des dernières épreuves d’avant-Covid, semblait longue comme une séquence de confinement, samedi en quittant Gand. Bizarrement, elle était presque aussi dense deux cents bornes plus loin, dans une ultime ligne droite où une vingtaine de coureurs pouvaient encore rêver au succès. Un emballage massif au bout du Nieuwsblad, le cas de figure est rarissime, s’expliquant sans doute par le niveau homogène d’un peloton particulièrement bien préparé à la sortie de l’hiver et par un vent défavorable dans le dernier quart du parcours, limitant les possibilités des plus audacieux.