Guillaume Gillet revient sur la défaite de Charleroi contre Genk: «On loupe le coche»

Les semaines se suivent et les occasions manquées se multiplient pour le Sporting de Charleroi, qui a une fois de plus fait une bien mauvaise opération vendredi en manquant l’opportunité de recoller à une unité de Genk. Au lieu de ça, le Racing pointe désormais à sept longueurs et les espoirs de top 4 sont pratiquement réduits à néant.

« Il faut un tournant »

« C’était l’occasion idéale pour recoller au peloton de tête », analysait Guillaume Gillet, qui veut continuer à y croire malgré tout. « Il y a beaucoup de surprises cette saison et on ne va donc pas lâcher maintenant. On loupe le coche, mais c’est dans ma nature et dans la mentalité de l’équipe d’y croire encore. On a vu que malgré les semaines compliquées, on ne lâche rien et on fait jeu égal, voire mieux, avec des équipes mieux classées. Et puis, il n’y a pas que les PO1… »