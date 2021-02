Merveille Bokadi, entre leader et moteur du Standard

Ce samedi s’est déroulé le dernier entraînement au Standard avant le Clasico dont tout le monde parle. Ensuite, les joueurs ont effectué une mise au vert dans le centre d’entraînement, pour ne pas quitter leur bulle de concentration avant le duel ancestral. Un match qui ne se perd pas mais qui se gagne. Une partie qui ne fait pas douter mais bien rêver. Nonante minutes de combat, avec les meilleurs guerriers sur la pelouse.

Dans la peau de l’un d’entre eux côté Rouche, on retrouve Merveille Bokadi, le premier nom couché sur la feuille de match cette saison. 2.992 minutes de présence au cœur de la défense, voire juste devant celle-ci. L’homme qui surprend autant qu’il rassure. Par sa technique, son aisance dans les duels mais aussi sa course, plus rapide que son immense carcasse ne laisse présager.