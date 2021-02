Glen De Boeck, ancien joueur d’Anderlecht, se confie avant le Clasico: «Je comprends les supporters des Mauves»

Malheur au vaincu ! Pour le Standard et Anderlecht, il s’agit du match à ne pas perdre. Pour des raisons symboliques d’une part, quand on sait ce que représente un Clasico. Pour des raisons sportives d’autre part, car les deux clubs sont mis sous pression par leurs supporters suite aux résultats en dents de scie de ces dernières semaines. De plus, Liégeois et Bruxellois sont hors du top 4 à six journées de la fin de la phase classique.