Ostende domine Malines et creuse l’écart avec ses concurrents dans la course au top 4

Ostende a pris la mesure de Malines 2-0 samedi dans le cadre de la 29e journée de compétition grâce à Makhtar Gueye sur penalty (27e) et Brecht Capon (86e). Les ’Kustboys’ se hissent en 4e position avec 46 points tout comme Genk (3e). Malines (40 points) est 9e. Plus tôt dans la journée, le Cercle Bruges (29 points, 16e) a battu Waasland-Beveren (25 points, 18e). A 20h45, Courtrai reçoit son voisin, Zulte Waregem.

Alexander Blessin, qui n’a pas encore pu compter sur Fashion Sakala blessé, a relégué Capon, Kevin Vandendriessche et Marko Kvasina sur le banc et leur a préféré Robbie D’Haese, Nick Bätzner et Mamadou Thiam. A Malines, Igor De Camargo a cédé sa place à Ferdy Druijf.