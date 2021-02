Wolverhampton a pris un point samedi à Newcastle dans le cadre de la 26e journée du championnat d’Angleterre de football (1-1). Jamaal Lascelles a donné l’avance aux Magpies (52e, 1-0) et Ruben Neves a égalisé pour les ’Wolves’ (73e, 1-1).

Au classement, Wolverhampton (34 points) pointe en 12e position et Newcastle est 17e avec 26 points, quatre de plus que Fulham, 18e et premier descendant.