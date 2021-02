Standard – Anderlecht: suivez l’avant-match du Clasico (direct à 13h30)

À six matches de la fin de la phase classique, les deux équipes doivent à tout prix s’imposer pour se replacer dans la lutte aux Playoffs 1.

Le Standard accueille Anderlecht ce dimanche, dans un Clasico qui s’annonce bouillant, à l’occasion de la 28e journée de Pro League. Après le 0-0 décevant du match aller, les deux équipes ne peuvent cette fois en aucun cas se contenter du match nul, au vu de leur position au classement.

Avant la rencontre, le Standard occupe une décevante 10e place au championnat, tandis qu’Anderlecht pointe à la 6e place, avec deux petits points supplémentaires. Mais les deux équipes n’accusent que respectivement 6 et 4 points de retard sur la troisième place de Genk, avec un match disputé en moins. Le vainqueur du Clasico se replacerait alors idéalement dans la course au Top 4 et aux Playoffs 1, avec encore cinq rencontres à disputer après le choc de ce dimanche.