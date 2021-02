Une affaire de psychologie

Difficile de s’accorder entre humains sur l’odeur. « L’odorat est une affaire de physique, de chimie et de biologie, explique la professeure Kristin Bartik. C’est aussi une question de psychologie et d’émotions ». Chacun associe les odeurs avec des souvenirs et une odeur n’a pas la même signification pour chacun. L’impact d’une odeur dépend énormément de son vécu et du contexte dans lequel on se trouve. « Il me semble donc difficile d’imaginer que l’on puisse susciter des émotions au public grâce à des odeurs artificielles, poursuit la chercheuse. Cela relèverait plus du gimmick qu’autre chose ».