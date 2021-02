L’odeur numérique n’est pas (encore) dans l’air du temps

Bien plus complexe que le son ou l’image, la senteur résiste à la digitalisation. Envoyer l’odeur du cake aux pommes que l’on sort du four par mail n’est pas pour demain.

La semaine dernière est sorti Nose, un documentaire qui suit les pas de François Demachy, le « nez » de Dior. On suit l’homme dans ses voyages à la recherche des senteurs qui feront la différence pour la création des parfums de la marque. Pour mieux immerger les spectateurs VIP, Dior a en effet distribué des tablettes odorantes. Ces dernières, une fois craquées par le spectateur à un moment précis du film, laissent s’échapper une odeur liée à ce qui se passe à l’écran. Mais ce recours à des tablettes olfactives montre bien la difficulté à faire sentir les spectateurs via la technologie.

L’odorat reste un des derniers sens que les nouvelles technologies et internet ne sont encore parvenus à contenter. Le multimédia se cantonne à l’audio et la vidéo. Si on triche un peu, on peut même considérer que les imprimantes 3D permettent d’exercer son toucher et dans certains cas, son goût.