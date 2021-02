La mise sous cloche de l’art chorégraphique a provoqué une réflexion sur la médiation et la diffusion de la danse en Wallonie et à Bruxelles. Quelques signaux positifs sont visibles.

«Wakatt», de Serge Aimé Coulibaly, au Théâtre National Wallonie Bruxelles: la production chorégraphique en Bruxelles et Wallonie est d’excellente qualité mais mal diffusée. - Sophie Garcia.

Quelque chose serait-il en train de bouger dans le secteur de la danse ? Malgré la très grande qualité des créations de Belgique francophone, le secteur manque de diffusion (surtout en Wallonie), manque globalement de visibilité et, comme le remarque la directrice de Charleroi Danse Annie Bozzini, le public et les programmateurs ont besoin qu’on leur « dédramatise » la danse. Faute de médiation, la danse n’est pas comprise et continue à faire peur.