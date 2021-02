Selim Amallah, déçu après la défaite du Standard contre Anderlecht (1-3): «On doit continuer à se battre pour aller chercher les Playoffs 1»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite du Standard face à Anderlecht dans le Clasico, Selim Amallah, buteur pour les Rouches, estime que son équipe aurait dû encore plus se porter vers l’offensive. « Je pense qu’on n’était pas mal au niveau de la possession en deuxième mi-temps, Anderlecht n’a pas eu grand-chose mais il a fallu le deuxième but pour qu’on aille plus vers l’avant, malheureusement ça n’a pas suffi. On jouait bien au foot, mais il faut qu’on aille plus vers l’avant afin de marquer des buts », a expliqué le milieu de terrain du Standard.

« On est arrivé avec une grosse énergie, mais on encaisse le premier but sur une nouvelle erreur donc ça nous a fait descendre. Pour le moment il suffit d’une frappe pour que les autres marquent contre nous. Maintenant on doit continuer à se battre pour aller chercher les Playoffs 1 », a-t-il ensuite conclu.