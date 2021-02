Kompany après la victoire d’Anderlecht dans le Clasico: «Pour une jeune équipe, c’est un pas en avant» (vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht a décroché une victoire très importante dans la course au top 4 lors de son déplacement au Standard (1-3). Un Clasico remporté par les hommes de Vincent Kompany grâce à Amuzu, Lawrence et Dauda.

« Je pense qu’on pouvait être encore plus efficace. L’avantage d’avoir une équipe plus jeune que les autres c’est qu’ils remettent vite le compteur à zéro. Après la défaite de la semaine passée, on est vite revenu. Aujourd’hui, on avait juste envie de montrer la passion qu’on avait et celle de nos supporters. On a été combatif sur tous les points même si ce n’était pas notre meilleur football », a déclaré l’entraîneur des Mauves au micro d’Eleven Sports.