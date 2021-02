La déclaration forte de Mbaye Leye, qui envoie un message clair à sa direction après la défaite du Standard face à Anderlecht (1-3)

Au micro d’Eleven Sports après la défaite du Standard dans le Clasico face à Anderlecht (1-3), Mbaye Leye a tenu à insister sur le manque de présence et de percussion offensive de ses joueurs ce dimanche. « C’est une défaite qui fait mal, quand vous maîtrisez le début de match et que vous avez tout en main, mais que vous prenez un but sur une rentrée en touche. C’était pareil contre Zulte. Il faut aussi être plus dangereux dans la surface de l’adversaire parce qu’il n’y avait pas beaucoup de présence, et dans ces cas-là c’est difficile d’être dangereux, et c’est difficile de gagner un match. Parfois il faut plus d’infiltrations pour soutenir l’attaquant, et ça n’a pas été le cas », a expliqué l’entraîneur liégeois, avant d’adresser un message clair à sa direction.