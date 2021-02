Hugo Siquet (Standard) après la défaite contre Anderlecht (1-3): «On doit montrer autre chose pour nos supporters»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite du Standard contre Anderlecht, Hugo Siquet a partagé son mécontentement quant au jeu pratiqué par le Standard. « La déception est immense. On se doit de montrer plus, de remporter plus de duels, produire un meilleur jeu… On a manqué de créativité, il n’y avait pas assez de mouvement et à la fin, on a manqué des occasions pour revenir. À la fin on se découvre un peu pour revenir et on prend un goal en contre-attaque. c’est dur à digérer », a-t-il confié.