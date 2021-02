Coronavirus: couvre-feu et réouvertures, ce qui change le 1er mars

Lundi, deux nouvelles mesures seront d’application, d’une part la réouverture selon un protocole strict des salons de beauté, pédicure non médicale, massage, tatouage et piercing, et d’autre part l’assouplissement du couvre-feu en Wallonie qui passe de 24h à 5h. A Bruxelles, en revanche, le couvre-feu de 22h à 6h est prolongé jusqu’au 31 mars.

Le comité de concertation s’est donné vendredi une semaine de plus pour analyser la situation épidémiologique. Les assouplissements attendus, notamment dans l’enseignement supérieur et pour les voyages non essentiels, devront encore patienter. Le regain des contaminations et des hospitalisations observé depuis quelques jours a poussé les autorités du pays à ne pas s’engager dans cette voie.