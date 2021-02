Francis Amuzu, une efficacité diabolique à Anderlecht

En nonante minutes, sur la pelouse de l’un des deux plus grands ennemis historiques du Sporting, il a doublé ses statistiques en championnat cette saison. D’un but et une passe décisive depuis l’entame de la compétition domestique, Francis Amuzu a quitté le bord de Meuse avec des chiffres personnels multipliés par deux. Et le sentiment que l’ailier replacé côté droit par Vincent Kompany depuis quelques semaines est en train de gagner en efficacité. Son péché mignon depuis le début de sa carrière professionnelle chez les Mauves il y a un peu plus de trois ans en décembre 2017. Le joueur qui commençait une action sans jamais la terminer proprement. Dimanche, il a parfaitement géré les deux situations les plus favorables qu’il a eues à négocier puisqu’elles se sont traduites au tableau marquoir.