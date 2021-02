France: émotion jusqu’au sommet de l’Etat après l’agression d’un photo-journaliste

L’agression dans un quartier prioritaire de Reims d’un photo-journaliste du quotidien régional L’Union, toujours entre la vie et la mort, a soulevé dimanche l’indignation de la classe politique, jusqu’à l’Elysée, qui a demandé une interpellation «au plus vite» des auteurs.

Le pronostic vital de la victime, Christian Lantenois, 65 ans, «est toujours engagé», a indiqué à l’AFP le procureur de Reims Matthieu Bourrette à la mi-journée, sans plus de détails sur l’enquête, ouverte pour «tentative de meurtre».

Alors qu’il couvrait des regroupements de jeunes dans le quartier Croix-Rouge, le journaliste a été agressé samedi après-midi «dans des circonstances encore indéterminées, mais de manière volontaire», avait indiqué samedi le procureur.

Cette prise à partie d’un journaliste, dans un contexte plombé par la mort de deux adolescents dans des rixes entre bandes de jeunes, en début de semaine, a fait réagir jusqu’au chef de l’État.

«L’Elysée a appelé la rédaction de L’Union (...) pour exprimer son émotion et sa sympathie, et son souhait de voir les auteurs de l’agression interpellés au plus vite», a indiqué la présidence.