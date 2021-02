Jean-Marc Nollet: «Si on ne s’exprime plus, les gens ignorent qu’il y a débat sur la bulle»

Jean-Marc Nollet ne regrette pas ses déclarations sur la bulle sociale. Et assume le statu quo de vendredi sur le confinement. L’œil rivé sur les chiffres des hospitalisations.

ENTRETIEN

Le buzz médiatique de la semaine lui revient. En reconnaissant, mercredi, sur les ondes matinales de La Première (RTBF Radio) qu’il lui était arrivé récemment de recevoir, par deux fois, un couple et d’ainsi contrevenir à la règle de la « bulle sociale à un », Jean-Marc Nollet a rouvert le débat sur la rigidité du confinement relationnel imposé aux Belges. Une sortie médiatique du coprésident d’Ecolo diversement appréciée au sein du monde politique et de la population. Et peu suivie d’effet puisque vendredi, le gouvernement De Croo a choisi de ne pas choisir, reportant d’une semaine l’assouplissement ou le durcissement de certaines mesures.