Romelu Lukaku en mode TGV

En vue d’un match, un entraîneur prépare minutieusement une stratégie, cible les forces et faiblesses de l’adversaire, briefe ses joueurs et puis espère que ceux-ci appliquent ses directives. Trente-deux secondes, c’est le temps qu’aura tenu le plan de jeu de Davide Ballardini, le coach du Genoa, ce dimanche. Une passe dans la verticalité de Nicolo Barella vers Romelu Lukaku, qui prenait appui sur Lautaro Martinez, avant un raid tout en puissance du Diable pour aller tromper, d’une frappe croisée du droit depuis l’entrée du grand rectangle, Mattia Perin. Ballardini pouvait déchirer ses notes. D’autant plus rageant pour l’entraîneur que, avant ce week-end, son équipe présentait la meilleure défense de Serie A en 2021 (six goals concédés, comme la Juventus).