Erika Vlieghe: «Nous devons arrêter de râler» contre les mesures sanitaires

L’infectiologue anversoise, Erika Vlieghe, a lancé dimanche un appel à s’abstenir de « râler » face à la crise du coronavirus. La présidente du GEMS, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement, ne nie pas que la crise sanitaire et les mesures qui l’accompagnent pèsent lourdement sur la population mais, à ses yeux, se plaindre sans cesse ne va pas aider à se sentir mieux.

« Si on ne cesse de se répéter entre nous : c’est horrible et on n’en peut plus, alors c’est sûr que l’on n’en pourra plus. Je ne veux en aucune manière nier à quel point c’est très lourd pour tout le monde et certainement pour toute une série de groupes, comme beaucoup de gens à risque ou nos jeunes, c’est incontestable. Mais, à l’inverse, je pense, je l’ai déjà dit et maintenant je vais le mettre sur mon pull, que nous devons arrêter de râler », a-t-elle déclaré sur le plateau de « De Zevende Dag » (VRT).