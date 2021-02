À domicile, les Zèbres n’y arrivent plus

Battu par Genk vendredi soir, le Sporting de Charleroi doit absolument enchaîner les résultats pour encore espérer que sa saison ne se finisse pas mi-avril. Pour cela, il disposera de quatre matches sur six à domicile. Le souci, c’est que le matricule 22 peine grandement au Mambourg ces derniers mois.

Alors que la majorité des équipes n’ont plus que cinq matches à disputer d’ici la fin de la phase classique, le Sporting de Charleroi en aura six pour tenter de retrouver une place dans le Top 8, à défaut de celle qui l’attendait longtemps dans le Top 4.

Et sur ces six derniers matches, quatre auront lieu au Mambourg. Cela aurait probablement représenté un avantage dans une saison normale, mais pas dans celle-ci, tant les Zèbres sont en peine lorsqu’ils évoluent dans leur stade du Pays de Charleroi depuis le début de cet exercice. « Notre classement à domicile n’est pas très bon », nous disait déjà Pierre-Yves Hendrickx en décembre dernier. Et la donne n’a clairement pas évolué dans le bon sens pour le matricule 22 depuis le passage de 2020 à 2021.