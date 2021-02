«La déception est immense»

Hugo Siquet : « En fin de rencontre, nous avons cru que nous allions être capables de revenir au score mais nous n’y sommes pas parvenus. La déception est immense, notamment avec cette erreur de concentration sur le premier but, qui ne doit jamais tomber de cette manière. Avec le 0-1, notre envie d’aller de l’avant a été mise à mal. Nous avons manqué de mouvements, il fallait être plus créatif, gagner plus de duels. À ce niveau-là, nous étions présents en première mi-temps, ce fut moins le cas durant la seconde et cela s’est payé cash. Pour atteindre le top 4, nous devons retrouver notre confiance, nous remettre en question comme nous l’avons fait au début d’année 2021. »