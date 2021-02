Ce Standard-là a manqué de tout

A la 23e minute, Francis Amuzu s’est montré plus rapide que Gavory pour inscrire le premier but anderlechtois. @Belga

Les messages adressés, à coups de chants et de fumigènes, par un bon millier de supporters présents le long du court itinéraire menant les joueurs liégeois du centre d’entraînement au stade, deux heures avant le coup d’envoi du Clasico, n’auront pas prodigué les effets souhaités : le Standard s’est incliné face à un Anderlecht combatif à défaut d’être brillant et séduisant, dans un rendez-vous où c’était malheur au vaincu. Avec 6 points de retard mais aussi trois victoires de moins qu’Ostende, toujours bien accroché à la quatrième place du classement, et à 450 minutes de la fin de la phase classique, la messe semble dite pour Mehdi Carcela et ses équipiers, à qui il faudra désormais bien plus qu’un miracle pour fêter une qualification pour les Playoffs 1.