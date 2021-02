David Goffin de retour sur le devant de la scène

Dans le sport de haut niveau, l’efficience passe par le plaisir. Une quête souvent tortueuse, semée d’embûches et d’interrogations parfois impossibles à percer, mais qui donne beaucoup de sens aux efforts consentis. Désorienté par cette saison 2020 qui ne ressemblait à rien, en tout cas à nulle autre, David Goffin était en phase de reconstruction ces derniers mois, cherchant auprès de son ami et nouveau coach Germain Gigounon des repères un peu plus stables. Comme s’il lui fallait puiser de la motivation dans une oasis plus fraîche. Le Liégeois n’est plus dans un désert d’incertitude, le succès conquis ce dimanche à Montpellier, au bout d’une semaine où son niveau de jeu est allé crescendo et d’une finale (contre le solide Espagnol Roberto Bautista Agut) d’excellente facture, balise plus précisément la voie le ramenant vers le top niveau.