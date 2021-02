On a tendance à l’oublier mais, au début des années 2010, Gareth Bale était l’un des meilleurs joueurs de la planète. On pouvait même l’imaginer titiller les deux extraterrestres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les dirigeants madrilènes en avaient d’ailleurs fait le transfert le plus cher de l’histoire (101 millions d’euros) à l’été 2013.