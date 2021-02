Standard: sans patron, pas de pardon

Le Clasico aurait-il pris une autre tournure si l’arbitre (et le VAR) avai(en)t vu rouge au lieu de rire mollement jaune lorsque, après moins de deux minutes de jeu, Mehdi Carcela a vu débouler Kemar Lawrence tous crampons dehors ? En supériorité numérique, les joueurs du Standard auraient-ils eu à ce point le sentiment d’avoir vécu l’enfer sans le soutien de l’enfer de Sclessin ? Le combo des trois buts paraphés par Anderlecht en l’espace de 4 tirs cadrés sur 3 matchs est-il le reflet d’une nouvelle realpolitik pensée et réfléchie ou simplement le fruit d’une réussite miraculeusement concentrée sur un après-midi de grâce ? L’obligation imposée aux deux équipes de… s’imposer a-t-elle plus copieusement servi celle qui a eu la chance de profiter de la première erreur adverse ? Sur l’ensemble de la saison, Anderlecht mérite-t-il vraiment plus que le Standard d’obtenir le droit de concourir quelques semaines encore dans le sprint pour la 4e place ?