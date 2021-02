Le Racing surprend La Gantoise

La sensation de ce début de playoffs, c’est la première défaite de La Gantoise cette saison, après 14 rencontres. Les joueurs de Pascal Kina, qui évoluaient sans leurs deux internationaux argentins – le gardien, Tomas Santiago, et leur sleeper, Leandro Tolini, tous les deux testés positifs au covid –, ont été surpris par une équipe bruxelloise qui a parfaitement négocié ce premier duel de reprise. Un retour gagnant pour Victor Wegnez et ses partenaires, qui devaient s’imposer pour encore rêver d’une place en demi-finales. « Nous avons réalisé un excellent début de rencontre. Nous avions bien étudié leur jeu à la vidéo et cela a porté ses fruits. Nous avons contenu leurs assauts et nous avons enfin fait preuve d’efficacité devant le but adverse. C’est clair que nous avons subi en fin de rencontre et que nous avons eu un peu de réussite. Mais nous devions gagner afin de rester dans la course.