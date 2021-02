Robin Geens et ses ouailles ont poussé un sérieux « ouf » de soulagement lorsque le duo arbitral a sifflé la fin de ce premier duel du second tour de la compétition qui pourrait les mener vers les demi-finales. En effet, alors que le Léo avait le match en main et qu’il menait 3-0 après 45 minutes, il a baissé la garde et il s’est mis à la merci d’Anversois qui n’en demandaient pas tant (4-3 score final).