Saelemaekers à l’assist lors de la victoire de l’AC Milan sur l’AS Rome (vidéo)

L’AC Milan s’est imposé 1-2 à l’AS Rome dimanche dans le cadre de la 24e journée du championnat d’Italie. Averti (46e), Alexis Saelemekers a été remplacé à la 82e minute et a délivré l’assist sur le second but. Au classement, l’AC Milan est 2e avec 52 points quatre de moins que l’Inter Milan de Romelu Lukaku et l’AS Rome (44 points) est 5e.

L’AS Rome et l’AC Milan ont livré une première période à un rythme élevé. Le début de rencontre a été plus favorable aux Milanais, qui ont fait mal à leurs adversaires avec leurs longs ballons. Mais Pau Lopez a multiplié les belles parades avant de s’incliner sur un penalty de Franck Kessié pour une faute de Federico Fazio sur Davide Calabria. Les Romains ont été moins constants mais Jordan Veretout (22e) et Henrikh Mkhitaryan (35e) sont également passés tout près du but d’ouverture.