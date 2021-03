Hausse du nombre d'indépendants complémentaires dans le secteur de la construction

Les entreprises actives dans le secteur de la construction ont également occupé plus de travailleurs en 2020 qu'en 2019. Leur personnel a augmenté de 1,5%. Cela place la construction en 5e position des secteurs avec la plus forte croissance en matière d'occupation en 2020, explique Acerta qui s'appuie pour son enquête sur le nombre de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée signés dans 27.000 entreprises.

Les quatre secteurs ayant enregistré la plus forte croissance en 2020 en matière de personnel occupé sont l'IT (information/communication), l'agriculture/horticulture, les professions libérales et le transport/stockage.