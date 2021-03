Mbaye Leye, une franchise à double tranchant

La défaite 1-3 face au Sporting d’Anderlecht risque de laisser des traces à Sclessin. Après le match, Amallah n’a pas caché, au micro d’Eleven Sports, que ce Standard était à la recherche de confiance.

Elle semble désormais bien loin la période d’euphorie, celle de la prise en main de Mbaye Leye qui avait réussi à insuffler une nouvelle dynamique positive et à redresser ainsi la barre suite au limogeage de Philippe Montanier. Après un 12 sur 12 marqué par des prestations plus que convaincantes notamment à Malines et contre Charleroi, le Standard a coincé en n’engrangeant plus que 3 points sur les 6 dernières rencontres.

Une situation qui s’explique assez facilement pour Mbaye Leye. « Je pense que le problème, c’est surtout le matériel, le matériel que l’on a pour travailler qui n’est pas suffisant pour arriver à la hauteur de nos ambitions », a-t-il ainsi affirmé.