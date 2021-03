Carte blanche sur les territoires occupés en Palestine: «L’UE doit faire preuve de leadership»

L’Europe doit travailler avec l’administration Biden, les pays de la région et les parties sur le terrain pour créer les conditions qui rendent possible un futur accord négocié, écrivent 466 députés de pays européens.

Le début de la présidence Biden offre une occasion bien nécessaire d’aborder le conflit israélo-palestinien avec un effort renouvelé. L’administration américaine précédente a laissé le conflit plus éloigné que jamais de la paix. L’administration Biden offre une chance de rectifier le tir et de créer un espace plus large pour un engagement et un leadership européens significatifs. Parallèlement, l’annonce de la tenue d’élections palestiniennes dans les mois à venir offre une opportunité de renouveau politique et de réunification au niveau palestinien.

Les récents accords de normalisation régionale avec Israël ont conduit à la suspension des plans d’annexion officielle du territoire de la Cisjordanie. Toutefois, l’évolution de la situation sur le terrain montre clairement que l’annexion de facto progresse rapidement, en particulier à travers l’expansion accélérée des colonies et de la démolition d’infrastructures palestiniennes.