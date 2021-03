F-35 - Feronyl sécurise un contrat sur le programme F-35

La société Feronyl, basée à Mouscron, a remporté un contrat pluriannuel avec Lockheed Martin pour la recherche et le développement de matériaux avancés à utiliser sur des surfaces à haute température, indique lundi la société.

Dans le cadre de ce contrat, la société développera un matériau de nouvelle génération avec des applications potentielles sur les moteurs à turbine à réaction et les véhicules hypersoniques.

La société mouscronnoise, fondée en 1950, est spécialisée dans le développement et la fabrication de composants avancés en polymères et composites, Feronyl est déjà impliquée dans des programmes aérospatiaux et de défense. Elle compte notamment parmi ses clients McLaren, Airbus, Boeing ou encore Embraer.

"Ce projet est le résultat direct des engagements Essential Security Interest pris dans le cadre du programme Lockheed Martin F-35, qui offre aux entreprises belges des opportunités de travail industriel à empreinte socio-économique", souligne Feronyl.

Pour exécuter ce programme, la société investira dans de multiples nouvelles capacités.

Pour faire face au succès de ses futurs produits, Feronyl a lancé un tout nouveau site internet proposant des offres d'emploi à haut potentiel technique.