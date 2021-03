Le couronnement de la visio-conférence

La septante-huitième cérémonie des Golden Globes fera date, moins pour son palmarès que pour son dispositif, rendu obligatoire par les conditions sanitaires, et qui marque parmi d’autres le triomphe de la visio-conférence. La fête du cinéma était effectivement en grande partie virtuelle, orchestrée depuis deux plateaux à Beverly Hills d’un côté et New York de l’autre, ce qui aura donné lieu à des scènes inédites de remise de trophées en « distanciel ». Pas de tapis rouge, ni de séances photos au menu, mais le bling-bling habituel n’avait pourtant pas complètement rendu l’âme.