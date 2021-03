Deceuninck Quick-Step portera un nouveau maillot spécial pour Le Samyn (vidéo)

Deceuninck Quick-Step sera présent pour Le Samyn 2021 mardi et portera pour l’occasion un maillot spécial pour mettre en avant sa campagne de sensibilisation « Don’t drink and drive » en collaboration avec Maes.

« Il sera impossible de manquer The Wolfpack, au départ de la course Le Samyn. Des athlètes de haut niveau tels que Florian Sénéchal, Mark Cavendish, Tim Declercq et Davide Ballerini se démarqueront davantage encore cette fois grâce à leur maillot unique, qui arborera fièrement le slogan ‘Don’t drink & drive’. Une merveilleuse façon de souligner leur dévouement à cette cause auprès du grand public », écrit l’équipe cycliste dans un communiqué.