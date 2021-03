Défense: des parlementaires veulent revoir le contrat des F-35

Le grand patron de l’US Air Force vient d’annoncer qu’il souhaite un avion plus maniable, plus léger et moins onéreux. Il réduit ses commandes. Chez nous, plusieurs parlementaires interpellent la ministre de la Défense.

Ce lundi matin, j’ai envoyé un courrier au président de la commission Défense de la Chambre pour lui demander une réunion en urgence totalement consacrée à l’achat des avions de chasse F-35 », annonce Denis Ducarme, membre MR de ladite commission. « Il y a quelques jours, le général Charles Brown, commandant en chef de l’US Air Force, a annoncé vouloir réduire ses commandes d’achat de plus de 1.700 F-35 et investir dans un programme de développement d’un chasseur plus léger, plus maniable et moins onéreux. On ne peut pas s’empêcher de poser des questions quant à l’achat par notre Défense de 34 de ces appareils. On doit réagir. »